Afghanske sjiamuslimar protesterer mot IS-angrep

– Død over Afghanistans fiendar, Død over IS, ropte demonstrantane.

– IS angrepa mot moskeane våre aukar for kvar dag som går. Dei ønsker å skape splitting mellom sjia- og sunnimuslimar, seier 40 år gamle Qurban Ali som deltok i demonstrasjonen.

– Det er ei farleg utvikling og vi håpar at regjeringa kan legge ein plan for å beskytte oss, legg han til.

IS har fått stadig sterkare fotfeste i Afghanistan, og skal no ha etablert seg i mist elleve av dei til saman 34 provinsane i landet, ifølgje leiaren for anti-terrorisme i innanriksdepartementet, Najeebullah Mani.

– Målet til IS er å skape splitting mellom sunni- og sjiamuslimar, meiner han.

