Tolv skotne og drepne på nyttårsfest i Brasil

Ekskona og den ni år gamle sonen var blant dei som vart drepne, melder det statlege nyheitsbyrået Agencia Brasil søndag.

Augevitne seier mannen hoppa over ein mur for å komme seg inn på festen. Deretter begynte han å skyte og drepne elleve personar før han til slutt vende våpenet mot seg sjølv.

Styresmaktene mistenkjer at ein konflikt mellom mannen og ekskona ligg bak skyteepisoden i Campinas i São Paulo, skriv ei avis og viser til kjelder i militærpolitiet. Mannen skal ikkje ha komme over at ekteskapet gjekk i oppløysing.

Tre personar overlevde skytinga.

