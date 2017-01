Terrormistenkt syrar arrestert i Tyskland

Mannen blei arrestert natt til søndag etter at politiet hadde gjennomført ein razzia mot leilegheita hans i Saarbrücken nær grensa til Frankrike. Han blei formelt sikta for å ha bedt om pengar til terrorverksemd søndag.

I ei utsegn frå påtalemakta heiter det at mannen i desember bad ein IS-kontakt i Syria om 180.000 euro så «han kunne kjøpe køyretøy som han ville fylle med eksplosiv og som han ville køyre inn i folkemengder og sprengje slik at han kunne drepe eit ukjent tal på menneske som ikkje følgjer muslimsk tro».

Ifølgje påtalemakta i den tyske delstaten Saarland har den arresterte i avhøyr innrømte at han har vore i kontakt med IS, men han har nekta for at han planla å gjennomføre terror.

Dei har førebels ikkje funne bevis for at han hadde gjort førebuingar til å nytte køyretøy i eit angrep, eller at han hadde planlagt angrep under nyttårsfeiringane i Tyskland. Han kom til landet i 2014 og søkte asyl i januar 2015.

(©NPK)