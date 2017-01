Opnar for EU-avstemming på Island

Ifølgje Ottarr Proppe, leiar for sentrum-høgrepartiet Lys framtid, har dei tre partia nærma seg kvarandre når det gjeld vanskelege spørsmål som fiskeripolitikken og Islands forhold til EU.

– Vi har nådd ei viss semje om idear, deriblant denne, seier Proppe med referanse til Islands medlemskapsforhandlingar med EU.

Det var etter det økonomiske samanbrotet i 2008 at Island avgjorde å søke om EU-medlemskap. Men i 2015 trekte Island EU-søknaden sin.

Målingar viser at eit fleirtal av islendingane er imot EU-medlemskap, samtidig som eit fleirtal ønskjer ei folkeavstemming.

Lys framtid er eitt av tre parti som no prøvar å bli einige om eit felles grunnlag for ein borgarleg trepartiregjering på Island. Dei to andre er Sjølvstendepartiet og Fornyingspartiet. Det er andre gong at dei tre partia prøvar å danne regjering etter at valet 29. oktober enda utan ein klar vinnar.

