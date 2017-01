Minst ni omkom då blokk kollapsa i Kasakhstan

Ulykka skjedde seint søndag kveld i byen Sjakhan, rundt 20 mil sørvest for hovudstaden Astana, melder nyheitsbyrået Itar-Tass. Ein talsmann før katastrofemyndigheitene i Kasakhstan hadde tidlegare opplyst at to personar omkom.

Fire overlevande, blant dei to barn, er henta ut av ruinane. Redningsarbeidet går føre seg framleis, og tenestemenn seier dødstalet kan stige.

