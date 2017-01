32 drepne i bilbombeangrep i Bagdad

Angrepet måndag fann stad på eit travelt torg i Sadr-byen i Bagdad og vart utført av ein sjølvmordsbombar i ein bil, ifølgje politiet.

Mange av offera var dagarbeidarar som venta på å få tildelt jobb. Bilete i sosiale medium viser ei svær svart røyksøyle som stig opp frå staden, og såra som blir frakta bort.

I ei kunngjering på propagandanettstaden Amaq hevdar IS at det er dei som står bak. Ekstremistgruppa har også tidlegare gjennomført fleire liknande angrep i Iraks hovudstad.

Angrepet måndag fann stad samtidig som Frankrikes president François Hollande er på besøk i Irak for å møte franske soldatar som trenar opp irakiske styrkar i kampen mot IS. Hollande møtte også måndag sin irakiske kollega Fouad Massoum og statsminister Haider al-Abadi.

Angrepet måndag er det tredje på like mange dagar. Nyttårsaftan vart 28 personar drepne og 53 såra då to sjølvmordsbombarar sprengde seg på ein marknad i Bagdad. På den første dagen i det nye året vart ni personar drepne då to sjølvmordsbombarar sprengde seg ved ei vegsperring sør for Bagdad.

