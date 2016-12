Syria-ekspert: – Spikaren i kista for Vestens ønske om regimeendring

– Russland og Iran har fått ein tilgang til regimet i Syria som gjer at dei kan ta kontroll på ein heilt annan måte enn tidlegare. Dermed er styrkeforholdet mellom land som har blanda seg inn i Syria, endra til Assads fordel, seier midtaustenforskar Cecilie Hellestveit til NTB.

– Men sjølv om fredssporet held i nokre månader, så er det mange utfordringar utover våren, meiner Hellestveit.

Ein veikskap med våpenkvila er ifølgje Hellestveit at Qatar og Saudi-Arabia, som støttar dei sunnimuslimske opprørarane, ikkje har vore med å utarbeide avtalen. Det er også usikkert om USA blir verande på sidelinja etter at Donald Trump overtar som president om tre veker, meiner Hellestveit.

– Det store spørsmålet er kva dei andre aktørane gjer. Europeiske land kan godta at russarane og iranarane vann, men Trump vil neppe utan vidare akseptere ein så sterk posisjon for Iran, og eg trur heller ikkje arabarane er villige til å gå den vegen.

Ho meiner Qatar og Saudi-Arabia ikkje vil gå med på at Assad og hans regime blir sitjande, og ho trur heller ikkje at det er mogleg å få til ein effektiv kamp mot IS utan å ha med dei sunniarabiske statane.

