SOHR: Våpenkvila i Syria ser ut til å halde

Avtalen tredde i kraft ved midnatt natt til fredag, og berre ved landsbyen Maharda i Hama-provinsen er det i ettertid meldt om kampar.

– Harde kampar fann stad mellom partane, noko som førte til at regimestyrkar måtte trekkje seg tilbake frå ein åskam ved Maharda, opplyser Rami Abdel-Rahman, leiaren for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I andre delar av Syria har kampane stoppa, ifølgje SOHR og journalistar i landet. I Aust-Ghouta utanfor hovudstaden Damaskus var det fredag roleg etter at våpenkvila tredde i kraft, melder AFPs journalist i området. Aust-Ghouta vart seinast torsdag ramma av fleire luftangrep.

Heller ikkje ved den opprørskontrollerte byen Idlib nord i landet har det vore kampar etter at våpenkvila tredde i kraft, ifølgje AFPs journalistar i byen. Idlib har heller ikkje blitt ramma av luftangrep sidan midnatt, ifølgje journalistane.

Dei fleste av dei syriske opprørsgruppene har slutta seg til våpenkvila, opplyste det russiske forsvarsdepartementet torsdag. Ifølgje forsvarsdepartementet er dei mektige gruppene Ahrar al-Sham og Jaysh al-Islam blant dei. Moskva har vidare opplyst at gruppene som har signert avtalen, utgjer om lag 62.000 opprørarar.

