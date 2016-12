Nobelprisvinnarar  krev at FN grip inn i Myanmar

I eit ope brev til FNs tryggingsråd skriv dei 23 prisvinnarane «at ei menneskeleg tragedie tilsvarande etnisk reinsing og brotsverk mot menneskja utspelar seg i Myanmar». Dei kritiserer leiaren i landet, Aung San Suu Kyi, som sjølv har vunne Nobels fredspris, for å ikkje gjere nok for å beskytte rohingyaene.

Blant dei som stiller seg bak oppropet er fredsprisvinnarane Desmond Tutu, Shirin Ebadi og José Ramos-Horta.

Tidlegare har menneskerettsorganisasjonen Amnesty skulda Myanmars regjeringsstyrkar for massemord, plyndring og valdtekt i aksjonane mot rohingyaer.

– Myanmars militære har retta seg mot sivile rohingyaer i ein kjenslekald og systematisk valdskampanje. Menn, kvinner, barn, heile familiar og heile byar har blitt angripne og utsett for overgrep, som ei form for kollektiv straff, skreiv Rafendi Djamin, sjef for Amnestys verksemd i Søraust-Asia og Stillehavet, i ei fråsegn i førre veke.

Nesten alle rohingyaer blir nekta statsborgarskap og har budd i mange år med restriksjonar som mange samanliknar med apartheid.

