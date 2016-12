Colombia skuldar ELN for politidrap og bombeangrep

Forsvarsminister Luis Carlos Villegas seier at ELN først drap ein politimann ved eit kraftverk nord for hovudstaden. Deretter skal dei ha gøymt eksplosiv ved liket, og desse gjekk av då kollegaene til politimannen kom til staden. Fire personar vart skadde.

– Hovudteorien er at ELN står bak denne avskyelege og uansvarlege hendinga, for å terrorisere sivilbefolkninga, seier Villegas til radiostasjonen Caracol.

Angrepet er eit tilbakeslag for president Juan Manuel Santos' plan om å innleie fredsforhandlingar med ELN, som er den nest største geriljagruppa i landet. Etter at fredsavtalen med FARC-geriljaen vart vedtatt har dette vore det neste store fredsprosjektet i landet ved sida av gjennomføringa av FARC-avtalen.

I byrjinga av desember sa Santos at det neste planlagte møtet er i midten av januar. Regjeringa har sett som føresetnad for formelle forhandlingar at ELN skal sette fri det siste gisselen sitt, parlamentarikaren Odin Sanchez.

(©NPK)