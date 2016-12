Syria og Tyrkia augnar håp med ny våpenkvile

– Dette er ei reell moglegheit for ei politisk løysing på krisa og til å få slutt på blodbadet, seier Syrias utanriksminister Walid Muallem.

Torsdag stadfesta det syriske forsvaret og opprørarane at dei innstiller alle militære operasjonar frå midnatt natt til fredag.

– Denne sjansen må ikkje gå til spele. Det er ei historisk moglegheit, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på ein pressekonferanse han heldt saman med Kosovos president Hashim Thaci i Ankara.

Russland, Iran og Tyrkia skal fungere som garantistar for avtalen om våpenkvile. Erdogan streka under at avtalen ikkje gjeld ekstremistgrupper.

– Kampen mot terroristgrupper, inkludert IS, kjem til å fortsette med kraft fram til innbyggjarane våre er trygge.

(©NPK)