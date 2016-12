Babyboom i Kina

Dei nasjonale helsestyresmaktene ventar at 17,5 millionar babyar blir fødde i 2016, ein auke på over éin million frå i fjor. Talet er det høgste sidan år 2000.

– Den tradisjonelle kinesiske tankegangen er at fleire barn, fører med seg fleire velsigningar, seier Zheng Xiaoyu, som nettopp fødde sitt andre barn på eit sjukehus i Beijing.

I 1970 innførte Kina strenge reglar for å avgrense befolkningsveksten og i store delar av landet fekk par berre lov å ha eitt barn. Styresmaktene meiner politikken var viktig for å sikre den kraftige økonomiske framgangen landet har hatt, men uro over ujamn kjønnsbalanse og krympande arbeidsstyrke gjorde at regelen vart skrota frå 1. januar.

(©NPK)