33 skadd i bombeangrep på Filippinane

Den første bomba gjekk av i byen Hilongos på øya Leyte onsdag kveld og 27 personar vart såra. Bomba eksploderte mens innbyggjarane i Hilongos såg på ein boksekamp i samband med ein årleg byfest. Ei udetonert bombe vart også funnen i byen.

– Etterforskinga tyder på at gjerningspersonen nytta seg av ei heimelaga bombe som vart detonert ved hjelp av ein mobiltelefon, seier ei talskvinne for militæret, Cherry Junia.

Ein time seinare gjekk ei anna bombe av på ein hovudveg sør på øya Mindanao. Seks personar vart såra, ifølgje militæret.

Politiet seier det er for tidleg å vite om det er samanheng mellom eksplosjonane eller kva motivet kan ha vore. Ein talsmann for Filippinanes president seier at ingen så langt har tatt på seg ansvaret for bombene.

