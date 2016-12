Uruguays tidlegare diktator Gregorio Alvarez er død

Alvarez spelte ei sentral rolle i militærkuppet i Uruguay i 1973, og han styrte landet frå 1981 til 1985, da landet gjekk over til eit sivilt, demokratisk styre.

I 2007 vart han tiltalt for brot på menneskerettane mens han var diktator, og i 2009 vart han dømd til 25 års fengsel.

Alvarez sona dommen heilt til det siste. Men den siste tida hadde han redusert helse og var dement, og for to veker sidan vart han overført til eit militærsjukehus, der han døydde 2. juledag.

Tusenvis av menneske vart fengsla, torturerte eller drepne under juntastyret i Uruguay, og mange forsvann utan spor. Derfor var det få som sørgde over nyheita om at Alvarez er død.

– Han tok med seg løyndommane om skjebnen til alle dei som er forsvunne eller drepne, i grava. Bortføring av barn, spedbarn som vart tatt frå foreldra, forsvinningar, valdtekt av kvinner og menn. Han var skuldig i ei lang, lang liste over brotsverk, seier Beatriz Benzano, som sjølv sat fengsla under militærdiktaturet.

(©NPK)