Tyrkia hevdar Vesten støttar IS

På ein pressekonferanse tysdag uttrykte Erdogan misnøye med USAs hjelp til den syrisk-kurdiske militsen YPG og partiet PYD. Dette samarbeidet er offentleg kjent og har gått føre seg ei stund, trass i at Tyrkia reknar YPG og PYD for å vere terrorgrupper.

Erdogan hevda også at USAs koalisjon hjelper den ytterleggåande islamistgruppa IS, som også er kjent under forkortinga Daesh.

– Dei støttar alle terrorgruppene – YPG, PYD, men også Daesh, sa den tyrkiske presidenten.

– Det er heilt tydeleg. Vi har bekrefta bevis, med bilde og videoar, la han til.

Presidenten i NATO-landet Tyrkia kom med same skulding under eit besøk i Pakistan i november. Då hevda han at «Vesten står saman med Daesh no» og at den ytterleggåande islamistgruppa har våpen som er produsert i vestlege land.

Tidlegare er Tyrkia sjølv blitt skulda for å støtte IS i den syriske borgarkrigen. Skuldingane er blitt avvist av tyrkiske styresmakter.

