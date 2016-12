Russiske medium: Defekte flapsar årsaka til flystyrt

Dette er konklusjonen til etterforskarane etter at taleregistratoren frå flyet er analysert, ifølgje nettstaden Life, som er kjent for å ha gode kontaktar i Kreml.

Ifølgje nettstaden var dei siste orda til flygaren før styrten «helvete, flapsane ...», ifølgje BBC.

Flapsane på vengene blir brukte til å styre og stabilisere flyet, og dei skal ha flytta seg feil i høve til kvarandre, noko som gjorde at flygarane mista kontrollen fordi flyet var i "ein kritisk vinkel".

Avviser flapse-teori

Årsaka til styrten er likevel enno ikkje avklart, og den tidlegare leiaren for det russiske luftforsvaret avviser at ein feil ved flapsane kan ha vore årsak til styrten. Han peikar på at det er standard prosedyre å trene på flapsesvikt.

– Dersom flapsane sviktar, så er flygarane trena i å handtere det. Det er ikkje noko problem i det heile tatt, seier Nikoali Antosjikn til det statlege russiske nyheitsbyrået Ria Novosti.

Svarte boksar

Alle dei 84 passasjerane og 8 besetningsmedlemmene om bord omkom i flystyrten, blant dei over 60 medlemmer av koret til det russiske forsvaret, Aleksandrov-ensemblet, som var på veg til Syria for å halde nyttårskonsert for dei russiske styrkane der.

Tysdag opplyste det russiske forsvarsdepartementet at den første av dei to såkalla svartboksane i flyet var funne og send til analyse, og onsdag vart òg den andre boksen funnen.

Dei to boksane, som eigentleg er oransje, inneheld høvesvis ferdskrivaren og taleregistratoren i flyet. Håpet er at desse til saman skal gi svar på kva det var som fekk flyet til å styrte.

Stor redningsoperasjon

Flyet, ein Tupolev 154, forsvann like etter ei mellomlanding i Sotsji søndag.

Fleire tusen redningsarbeidarar deltar i søket etter omkomne. Så langt er 15 døde og 240 kroppsdelar henta opp av sjøen, og det er funne mange vrakdelar.

Over 200 dykkarar deltar i søket, og det er òg tatt i bruk dronar og undervassbåtar.

