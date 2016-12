Mistenkte jihadistar arresterte i Spania

Politikjelder seier, ifølgje avisa El País, at det var ein reell risiko for at dei to skulle gjennomføre eit terrorangrep.

Mennene er spanske statsborgarar av høvesvis marokkansk og gambisk opphav. Dei skal ha vorte radikaliserte på ein koranskole i Madrid, ifølgje El País

Da politiet søkte gjennom leilegheita til mennene, fann dei mellom anna fire magasin til maskinpistolar av typen AK 47 og ammunisjon. Politiet har likevel ikkje funne våpena, men har tatt beslag i fire harddiskar.

Sidan 2015 har politiet i Spania arrestert i alt 175 personar som er mistenkte for å vere muslimske ekstremistar, skriv den spanske avisa.

