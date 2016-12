Fleire skadde da bombe eksploderte på Filippinane

Bomba eksploderte mens innbyggjarane i Hilongos såg på ein boksekamp i samband med ein årleg byfest.

– Etterforskinga tyder på at gjerningspersonen brukte ei heimelaga bombe, som vart detonert ved hjelp av ein mobiltelefon, seier talskvinne for militæret Cherry Junia.

Styresmaktene har så langt ikkje avdekt noko motiv eller nokon mistenkte i saka.

Ein talsmann for presidenten på Filippinane seier at ingen så langt har tatt på seg ansvaret for bomba.

Hilongos ligg 620 kilometer sørvest for hovudstaden Manila og har ikkje tidlegare vore noko mål for ekstremistgrupper.

(©NPK)