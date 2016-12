Cuba forbyr personkult etter Castros død

Cubas president Raúl Castro, som dessutan er Fidels bror, seier at broren før han døydde bad om at ingen monument eller statuar skulle reisast til ære for han og at ingen gater eller bygningar skulle bere hans namn.

Forbodet vart slått fast i ei lov som vart vedtatt tysdag. Førebels er det ikkje klart kva straffa blir for brot på forbodet.

Fidel Castro døydde 25. november i ein alder av 90 år.

