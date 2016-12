20.000 migrantar stoppa ved Tysklands grenser i år

Dei første elleve månadane i år vart 19.720 personar avviste ved grensa, opplyser det føderale politiet ifølgje tyske medium. Talet for desember er enno ikkje klart, men det ligg an til at det samla talet for 2016 vil runde 20.000.

Talet på migrantar som vart stoppa ved Tysklands grenser i år, er mykje høgare enn i 2015. Då vart 8.913 migrantar avviste på grensa.

Av migrantane som vart stoppa ved Tysklands grenser i år, utgjorde afghanarar den største gruppa.

Tyskland er del av Schengen-samarbeidet om opne grenser, men er eitt av fleire land som innførte grensekontrollar i kjølvatnet av at det kom over éin million migrantar til Europa i 2015.

Per i dag har Tyskland berre grensekontroll mot Austerrike. Innanriksminister Thomas de Maizière har uttalt at kontrollen vil fortsette inntil EU har tilstrekkeleg kontroll med yttergrensene sine.

