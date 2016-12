Måling: Amerikanarar trur på betre tider neste år

Berre 18 prosent av dei spurde synest at utviklinga i USA var positiv i året som gjekk, mens 33 prosent meiner situasjonen er forverra. Den største kategorien, 47 prosent, meiner at tilstanden er uendra.

På det personlege plan er mange optimistiske. 55 prosent meiner at dei vil få det betre neste år, noko som er 12 prosentpoeng fleire enn i ei tilsvarande måling for eitt år sidan.

– Neste år vil bli betre enn dette året, fordi folk vil få fleire jobbar, og dei vil ha meir pengar å bruke, seier Bourema Tamboura, som jobbar som sjåfør og bur i Harlem i New York.

Fleire demokratar enn republikanarar meiner at 2016 var eit verre år for USA enn 2015. Og fleire republikanarar enn demokratar har tru på at dei personleg vil få det betre i året som kjem.

Benjamin Alsup, professor ved Universitetet i Miami, seier at han berre treng tre ord for å forklare kvifor han syntest 2016 var eit verre år enn året før.

– Trump, Trump, Trump, fastslår han.

Målinga er utført av nyheitsbyrået Associated Press og gallupinstituttet Times Square Alliance.

(©NPK)