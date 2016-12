Iransk opposisjonsleiar trekkjer seg

– Sett i forhold til situasjon eg er i og at eg ikkje veit kor lenge dette vil vare, ber eg mine venner om å godta min avgang, skriv 79 år gamle Karroubi i eit brev til partiet, gjeve att i den reformvennlege avisa Shargh.

Karroubi skriv vidare at han trekkjer seg for at Nasjonal tillit skal kunne stå samla fram mot valet i mai neste år, sjølv om partiet har vore forbode sidan han sjølv vart sett i husarrest i 2011.

Karroubi, som er skriftlærd og tidlegare leiar i nasjonalforsamlinga, var saman med tidlegare statsminister Mir Hossein Mousavi frontfigur for den grøne demokratirørsla i 2009.

Dei to tidlegare presidentkandidatane leidde protestrørsla etter det omstridde attvalet av den ytterleggåande presidenten Mahmoud Ahmadinejad, som vart skulda for valfusk.

Fleire millionar iranarar deltok i gateprotestane, men demonstrasjonane vart slått hardt ned på. Titals iranarar vart drepne, og store delar av reformrørsla er enten fengsla eller i eksil.

