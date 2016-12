21 døde av giftig brennevin i Pakistan

Dei aller fleste offera er kristne, som fekk i seg den giftige alkoholen under julefeiringa i Toba Tek Singh, rundt 340 kilometer sør for Islamabad.

– Innbyggjarane i Mubarakabad Basti brygga og drakk brennevin på julekvelden. Brennevinet viste seg å vere giftig og tok livet av 21 menneske. 50 andre har fått alvorlege skadar, opplyser ein talsmann for politiet i området, Muhammad Nadeem.

19 av dei døde var kristne, mens to var muslimar, fortel han.

I oktober mista elleve kristne livet etter å ha fått i seg giftig alkohol under ein fest i Punjab-provinsen og to år tidlegare døydde minst 29 andre av same grunn under feiringa av den muslimske festen eid.

