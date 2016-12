Merkel vil trappe opp deporteringa av utlendingar

Merkel seier ho allereie har snakka med president Beji Caid Essebsi i Tunisia om behovet for raskare å kunne deportere personar som har fått avslag på asylsøknadane sine.

Dei tyske styresmaktene hadde prøvd å deportere Anis Amri, som stod bak angrepet på ein julemarknad i Berlin, men prosessen trekte ut fordi han mangla id-papir, og fordi Tunisia først nekta for at han var tunisisk statsborgar.

Berre timar etter at Amri vart drepen i ei skotveksling med politiet i Italia, uttrykte Merkel lette over at gjerningsmannen ikkje lenger var ein trussel.

– Vi kan alle vere letta over at den akutte faren er over. Men faren for terrorisme eksisterer framleis, slik han har gjort i fleire år. Det veit vi alle, sa ho.

Merkel gjorde det klart at «vårt demokrati, vår rettsstat, våre verdiar og vår humanisme» til sjuande og sist vil overvinne «den hatfylte terrorverda».

Ho sa at ho har gitt ordre om ei omfattande gransking av alle sider ved terrorangrepet i Berlin etter at det kom fram at styresmaktene i månadsvis hadde halde Amri under oppsikt på grunn av mistanke om at han planla eit angrep.

