Ja til ulvejakt i Sverige

Fire fylkeskommunar har bestemt seg for å opne for lisensjakt på 24 ulv frå 2. januar neste år. Fleire klaga på vedtaka, blant dei Naturvernforeningen, men tingretten i Luleå har godkjent dei. No har den svenske lagmannsretten lagt seg på same linja.

– Vi kjem til å anke, men det er lite truleg at vi rekk å stoppe jakta. Uansett ønskjer vi at Høgsterett skal ta stilling til saka, seier leiaren i den svenske rovdyrsforeininga, Torbjörn Nilsson.

Dermed har svenskane komme til den motsette konklusjonen som i Noreg, der regjeringa tidlegare denne veka vedtok å ikkje opne opp for felling av fire ulveflokkar i Hedmark.

Lisenskvoten vart dermed kutta frå 47 til 15 ulvar, som det allereie var gitt løyve til å felle, det vil seie enkeltulvar utanfor ulvesona.

