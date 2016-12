Flykaprarar  overgav seg – vil søkje asyl på Malta

Ifølgje Taher Siala har kaprarane òg bedt om å få etablere eit politisk parti sett saman av tilhengjarar av den avdøde diktatoren Muammar Gaddafi.

Maltas statsminister Joseph Muscat stadfestar samtidig at kapringa er over etter at gjerningsmennene overgav seg.

– Kaprarane overgav seg, vart ransaka og arresterte, skriv han på Twitter.

Dei to mennene forlét flyet saman med resten av besetningsmedlemmene fredag ettermiddag. Få timar tidlegare hadde dei sleppt fri alle passasjerane som var igjen på flyet, som flaug ei innanriksrute i Libya da det vart kapra.

