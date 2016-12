Alle passasjerane ute av kapra fly på Malta

Statsminister Joseph Muscat har stadfesta at 109 av passasjerane på flyet er utanfor fare.

Tidlegare fredag melde avisa Malta Today at kaprarane hadde gått med på å la passasjerane forlate flyet, og at berre mannskapet måtte vere igjen. Men Muscat opplyser no at også dei fleste besetningsmedlemmene er ute.

Det var libyske regjeringskjelder som opplyste dette, og ein libysk minister skal ha deltatt i forhandlingane med kaprarane. Ved 14.50-tida hadde 65 passasjerar forlate flyet.

– Handgranatar

Da flyet landa, var det 111 passasjerar og 7 besetningsmedlemmer om bord. Førebels er det ikkje endeleg stadfesta om det er éin eller to kaprarar på flyet, men ein talsmann for regjeringa på Malta og fleire andre kjelder meiner det dreier seg om to gjerningsmenn.

Muscat skreiv på Twitter at det er «potensielt to kaprarar» på flyet. Det har òg komme meldingar om at éin av passasjerane er ein libysk folkevald politikar, men dette er ikkje stadfesta.

Flyet frå det statlege libyske selskapet Afriqiyah Airways var på veg frå Sebha til Tripoli i Libya da det vart kapra fredag, ifølgje avisa Times of Malta. Kaprarane skal på eitt tidspunkt ha trua med å sprengje flyet med handgranatar.

Gjerningsmennene skal ha sagt at dei er tilhengarar av den tidlegare diktatoren i Libya, Muammar Gaddafi, ifølgje Times of Malta.

Ein libysk minister skal ha deltatt i forhandlingane med kaprarane. Ei kjelde i flyselskapet skal ha sagt til eit tyrkisk nyheitsbyrå at kaprarane har bedt om å få politisk asyl på Malta.

Libysk statsminister

Soldatar har omringa flyet, og redningsmannskap er i beredskap. Flyet er av typen Airbus A320 og landa ved 11.30-tida.

Kontoret til statsminister Muscat opplyser at han har snakka med den libyske statsministeren Fayez Serraj om kapringa.

Libya har vore prega av kaos og krigshandlingar sidan Gaddafi vart styrta i 2011. Kampfly frå Noreg og andre Nato-land støtta i praksis opprørarane i krigen mot Gaddafi-styrkane.

Fleire rivaliserande regjeringar kontrollerer i dag ulike delar av landet, og ei FN-støtta samlingsregjering har svært avgrensa styresmakt. Styrkar som støttar samlingsregjeringa, opplyste i helga at dei hadde oppnådd full kontroll i kystbyen Sirte, som har vore kontrollert av ekstremistgruppa IS.

