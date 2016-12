Trump i møte om kostnadskutt på F35

Møtet vart halde ei veke etter at Trump fyrte laus og sa at kostnadane var «ute av kontroll». Fleire generalar og admiralar var med, inkludert programsjef for F35, generalløytnant Christopher Bogdan.

Det amerikanske forsvaret skal etter planen kjøpe 2.443 fly av typen F35, til ein samla pris på rundt 3.200 milliardar kroner. Dei fleste av desse flya skal gå til det amerikanske flyvåpenet. Dei nye flya blir svært dyre i drift og Pentagon anslår at levetidskostnadane blir på astronomiske 13.000 milliardar kroner.

Kampflyet er det dyraste våpensystemet Pentagon nokosinne har investert i, og forseinkingane og kostnadsoverskridingane har så langt vore mange.

Noreg vedtok i 2008 å skifte ut dei aldrande F16-kampflya med 56 F35-fly. Talet på fly er sidan redusert til 52, og Forsvaret reknar i dag med at desse vil koste 69,7 milliardar 2016-kroner i innkjøp. Danmark har kjøpt 27 av Lockheed Martins F35-jagarfly.

(©NPK)