To utlendingar blant offera i Berlin

Italienske styresmakter stadfesta torsdag at Fabrizia Di Lorenzo (31) mista livet da ein lastebil pløgde inn i julemarknaden måndag kveld. Ho budde i Berlin, der ho fekk jobb i eit transportfirma etter å ha vore Erasmus-student i byen. Ho var på julemarknaden for å kjøpe julegåver og skulle ha floge heim til Italia på juleferie denne veka, ifølgje familien.

Dalia Elyakim (60) frå Israel vart òg drepen i angrepet. Ho var i Berlin saman med ektemannen Rami.

Etter terrorangrepet måndag vart ho meld sakna, og dei to vaksne barna hennar kom seinare til Berlin for å støtte far sin og hjelpe til med å finne mora.

Onsdag stadfesta det israelske utanriksdepartementet at Elyakim var blant dei drepne.

