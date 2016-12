Sju drepne då Taliban-krigarar storma politikarheim i Kabul

Det var i alt tre angriparar, og alle vart drepne, melder nyheitsbyrået TOLOnews.

Parlamentarikaren Mir Wali greidde å rømme frå huset og er berre lettare skadd. Han kjem frå den konfliktherja Helmand-provinsen sør i landet.

Ein talsmann for Taliban har bekrefta at det var den islamistiske opprørsgruppa som stod bak angrepet. Han seier også at det vart gjennomført då militære leiarar frå Helmand var samla til eit møte, og han hevdar at minst 20 personar vart drepne.

Taliban er kjent for å overdrive dødstala i sine angrep.

