Hæren i Syria erklærer at Aleppo er tatt tilbake

Dei syriske regjeringsstyrkane har dermed fått full kontroll over heile byen, som opposisjonsstyrkane tok i 2012.

– Takka vere blodet til martyrane våre og offera til tapre væpna styrkar og allierte, kan generalkommandoen i hæren kunngjere at Aleppo igjen er ein trygg by. Byen er frigjort frå terrorismen og terroristane, og dei som budde der, har reist, heiter det i kunngjeringa.

– Dei siste fire bussane med terroristar og familiane deira har komme til Ramussa, opplyste syrisk TV torsdag kveld.

Ramussa er ein distrikt sør for Aleppo som blir kontrollert av regimet.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som onsdag feilaktig melde om at dei siste opprørarane hadde reist frå Aust-Aleppo, stadfestar også eit døgn seinare at evakueringa no er fullført.

At regimet no igjen har fått kontroll over byen, som har vore delt mellom regimet og opprørarar i fire år, er den største sigeren dei har hatt i den over fem år lange krigen

