– Evakueringa går føre seg framleis, og overvakarane er framleis på plass, seier ein tenestemann i FN.

Bashar al-Assads regime nærma seg total kontroll over Aleppo onsdag, men FN og opprørarane nektar for at innsatsen for å evakuere opprørssoldatar og sivile frå byen har blitt avslutta.

