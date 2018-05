Neymar tilbake i Frankrike

sport

Han kom i eit privatfly. Han skal fortsette opptreninga etter skaden i Paris Saint-Germains fasilitetar, og målet er å komme i form til VM-sluttspelet i Russland.

26-åringen vart den dyraste fotballspelaren i verda då PSG i fjor sommar henta han frå Barcelona for 220 millionar euro. Han pådrog seg brot i eit mellomfotsbein i kamp for den franske klubben 25. februar og vart operert i heimlandet ei veke seinare.

Ifølgje sportsavisa L'Equipe har Neymar gått utan krykker dei to siste vekene, men førre veke sa han at det er uaktuelt å spele kamp før ei siste medisinsk undersøking 17. mai. Den skjer to dagar før PSG spelar sin siste kamp for sesongen.

Trenar Unai Emery, som blir bytt ut ved sesongslutt, sa torsdag at han ikkje har snakka med Neymar på «nokre veker».

– Han må få fred til å arbeide med det medisinske støtteapparatet, men vi ønsker at han skal vere med oss i den siste kampen, sa Emery.

Mens brasilianaren var borte, vart PSG slått ut av meisterligaen av Real Madrid, men klubben har vunne serien og ligacupen. Tysdag kan laget fullføre ein heimleg trippeltriumf med siger over 3.-divisjonslaget Les Herbiers Vendée i den franske cupfinalen.

(©NPK)