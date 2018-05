Moldes overmenn møter Rosenborg

sport

Brattvåg stod for den aller største overraskinga i 2. runde då Ole Gunnar Solskjærs Molde-lag vart sendt ut av cupen med 1–0. No ligg det an til ein stor cupkveld for sunnmørsklubben når Rosenborg er motstandar.

Skeid vann heile 3–0 over Sandefjord og kan gle seg til eit osloderby med historisk sus mot Vålerenga. Det blir NRKs direktesende kamp neste onsdag.

14 lag frå lågare divisjonar får besøk av kvart sitt eliteserielag, mens dei to einaste kampane utan lag frå toppdivisjonen er Ull/Kisa mot Kongsvinger og Bryne (2. divisjon) mot Sandnes Ulf.

Med to unntak går kampane onsdag 9. mai. Dagen etter spelar HamKam mot Sarpsborg (som møter utslåtte Molde i eliteseriekamp måndag 7. mai) og Hødd mot Kristiansund.

Slik går 3. runde:

Onsdag 9/5: Alta–Tromsø, Brattvåg–Rosenborg, Bryne–Sandnes Ulf, Bærum–Strømsgodset, Egersund–Start, Fyllingsdalen–Brann, KFUM Oslo–Lillestrøm, Levanger–Ranheim, Mjølner–Bodø/Glimt, Mjøndalen–Stabæk, Nest-Sotra–Haugesund, Notodden–Odd, Skeid–Vålerenga, Ull/Kisa–Kongsvinger.

Torsdag 10/5: HamKam–Sarpsborg, Hødd–Kristiansund.

