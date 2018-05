Moan vraka frå kombinertlandslaget

sport

Langslaget kommande sesong består av Jørgen Graabak, Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber og Magnus Krog.

Brødrene Jens og Einar Lurås Oftebro er hospitantar saman med Espen Bjørnstad.

Magnus Moan satsar vidare på eiga hand.

– I utgangspunktet har han hatt ein veldig svak sesong resultatmessig. Det har vore ein prosess med Magnus der han ikkje har hatt tillit til oss, og då har vi blitt einige om at det kan vere ein vinn-vinn-situasjon at han satsar utanfor. Han gir gass i eitt år til, og han har folk rundt seg som han har tru på, sa landslagssjef Kristian Hammer då neste sesongs forbundslandslag blei presentert i Oslo fredag.

Ønske

Hammer seier at landslagsleiinga har eit ønske om at Moan skal prestere.

– Vi skal prøve å leggje til rette for satsinga hans i Trondheim. Så håpar vi han er sterk som berre det når hausten kjem, og då er han tilbake på laget. Vi håpar at dette skal vere ei god løysing for begge partar. Vi har hatt nokre rundar der vi har prata saman. Han har kjent på tilliten i forhold til oss og prosessar rundt, og vi er ikkje einige i alt. Då er det betre at vi går vidare kvar for oss, seier Hammer til NTB.

– Fem mann på elitelandslag er det lågaste talet på mange, mange år?

– Ja. Det er ikkje mange på elitelaget, men samtidig er det viktig å sjå på hospitantgruppa bak som vi skal bruke mange krefter på. Det skal vere med på dei største samlingane, seier Hammer.

Generasjonsskifte

Det er liten tvil om at norsk kombinert er inne i eit generasjonsskifte på toppen. Håvard Klemetsen gav seg for to år sidan. Mikko Kokslien gav seg etter sist sesong, og no forsvinn Magnus Moan ut av laget.

Løparar som Jan Schmid og Magnus Krog er på oppløpssida av sine karrierar.

– Stammen i laget gjennom mange år kan alle vere borte etter neste sesong utan at vi veit det for sikkert. Det viktige for oss er å tenkje framover og korleis vi skal byggje opp ein ny generasjon løparar. Vi treng fleire som kan vere med å bidra i åra framover, seier landslagssjef Kristian Hammer.

Bjørn Kåre Ingebrigtsen har sagt opp som hopptrenar for kombinertlandslaget og vert erstatta av Peder Sandell.

