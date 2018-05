Ferdinand må gi opp boksedraumen

sport

Det stadfestar den tidlegare England-kapteinen på si eiga Facebook-side.

– Eg har trent fire-fem gonger i veka sidan eg informerte om mitt mål om å få lisens som proffboksar og å kjempe i ringen. Det er med tungt hjarte at eg no heng opp boksehanskane. Eg har aldri følt meg betre fysisk eller mentalt, men har no fått stadfesta at søknaden min om lisens ikkje vil bli behandla no, skriv Ferdinand.

– Det er ein underdrivelse å seie at eg er skuffa, legg 39-åringen til.

Det er britiske boksemyndigheiter som har vendt tommelen ned. Ferdinand seier at han aldri har undervurdert kor vanskeleg det kom til å bli å få oppfylt proffboksardraumen.

Engelskmannen la fotballskorne på hylla i 2015.

