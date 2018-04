Leke James klar for Molde

sport

Det stadfestar klubben i ei pressemelding.

Nigerianaren vart i 2016 seld til kinesiske BJ Enterprises frå Aalesund, men 25-åringen har stått utan kontrakt sidan februar. Molde hentar han dermed gratis.

– Leke har vist tidlegare at han er ein spiss av fremste klasse på øvste nivå. Vi glad for at han no er i Molde og vi er trygge på at vi får han i same gode form som han var sist i Aalesund. Han er no skadefri og klar for opptrening og vil vere i slag om ikkje så lenge, skriv Molde i pressemeldinga.

James spelte 98 kampar for Aalesund frå 2012 til 2016, og noterte seg for 44 mål.

(©NPK)