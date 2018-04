Nye reglar kan skape trøbbel for OL-meister Semenya

sport

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) opplyser at frå 1. november vil kvinnelege utøvarar som deltar i øvingar frå 400 meter til éi engelsk mil (1609 meter) måtte kunne dokumentere eit testosteronnivå i blodet på under fem nanomol per liter.

Dei som har eit høgare nivå, må redusere dette gjennom bruk av legemiddel i seks månader. Deretter må det leggjast fram dokumentasjon om at nivået blir halde tilstrekkeleg lågt.

– Vi har eit ansvar for å ordne like konkurransevilkår for alle utøvarar og at suksess handlar om talent, dedikasjon og hardt arbeid framfor andre medverkande faktorar, seier IAAF-president Sebastian Coe.

– Bevisa våre og informasjonen vår viser at testosteron, enten det er produsert naturleg eller tilført kroppen, gir betydeleg prestasjonsfremjande effekt hos kvinnelege utøvarar, tilføyer han.

Tilsidesett av CAS

Dei nye vedtaka erstattar det gamle og mykje kritiserte regelsettet på området. Idrettens valdgiftsrett (CAS) tilsidesette nyleg dette i vente på ny dokumentasjon frå IAAF.

Sørafrikanske Caster Semenya har to OL-gull og tre VM-gull på 800 meter. Ho har også OL-bronse på 1500 meter.

Friidrettsprofilen måtte etter friidretts-VM i 2009 underkaste seg kjønnstestar og fekk først etter ein lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne. Sidan har ho vore ein av dei mest dominerande løparane i verda på mellomdistanse.

Over på 5000 meter

IAAF har jobba med å utarbeide nye reglar for hyperandrogenisme. Avgjerdene som torsdag blei presenterte kan komme til å avgrense kva øvingar Semenya kan delta i i framtida.

Den sørafrikanske stjerna kan måtte la seg medisinerast eller bli tvungen til å begynne å springe 5000 meter. Medikamentet som vert nytta for å redusere testosteronnivået i kroppen er eit hormonprodukt som har fellestrekk med prevensjonsmiddel for kvinner.

Onsdag la 27-åringen ut denne meldinga på sin Twitter-konto.

– Så vakkert det er å vere stille når andre forventar at du skal vere rasande.

Dei nye reglene kan samtidig igjen bli eit tema for CAS.

