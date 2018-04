Hjelmeset tar maks eitt år til

sport

Det blir jobba på høggir med trenarsituasjonen i norsk langrenn om dagen. Tor Arne Hetland skal erstattast som trenar for dei mannlege allrounderane, og på kvinnesida er heller ingenting avklart framfor den kommande VM-sesongen.

Sikkert er det at Sjur Ole Svarstad gir seg som assisterande landslagstrenar, og hovudtrenar Roar Hjelmeset sit også på ein kontrakt som går ut ved utgangen av mai. Nordfjordingen har vore i tenkjeboksen ei lang stund, og har signalisert at han vurderer å gi seg. Gjer han det, må landslagssjef Vidar Løfshus finne ikkje mindre enn to nye trenarar på kvinnesida framfor neste sesong.

Til NTB seier Hjelmeset no at han ikkje er heilt avvisande til å fortsette, men at mykje handlar om det totale bildet og kva løysing Løfshus kjem opp med for laget.

– Eg har snakka litt med Vidar, og han står for så vidt fritt til å gjere kva han vil. Får han inn to nye no, som er ivrige på å fortsette med norsk damelangrenn i mange år framover, skal ikkje eg vere den som står i vegen, seier Hjelmeset.

Maks eitt år til

Nordfjordingen innser samtidig at det ikkje er heilt enkelt å skulle finne to nye trenarar på kort tid.

– No må han først finne ein person som skal erstatte Sjur Ole, så får vi sjå kven det blir, og deretter må vi prøve å finne eit opplegg som fungerer for jentene, seier Hjelmeset.

Han er samtidig rask med å legge til:

– Men det er heilt klart at vi er inne i ein overgangsfase med omsyn til meg. Om den blir på éin månad eller eitt år, får vi sjå.

– Men du stiller deg til disposisjon for å ta eit år til dersom Løfshus ønsker det?

– Ja, men det kjem litt an på korleis det året blir. Eg er på ein måte open for fleire ting. Eg har gitt litt beskjed om at eg på vinterstid kanskje må redusere nokre døgn og litt reising, så spørst det korleis han vil løyse det, seier Hjelmeset.

Skulle han ende med å takke ja til ein ny avtale, er det berre snakk om eitt siste år i jobben. Neste sommar må ein erstattar på plass.

– Ja, det er snakk om eitt år. Maks, seier Hjelmeset.

Opnar for comeback

40-åringen er opptatt av å gi seg mens stemninga er god og konfliktnivået lågt.

– Dersom eg sluttar no, føler eg at ting er bra og fungerer fint. Då kan det alltids vere ei moglegheit å komme inn igjen etter to eller tre år. Det er ikkje like sikkert at det vil gå dersom eg fortset eitt år til og ting går dårlegare, seier han.

Hjelmeset har hatt hovudansvaret for det beste kvinnelege langrennslandslaget i verda sidan 2016 og har hatt stor suksess i jobben.

