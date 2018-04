Klæbo mot Northug i Mosjøen

sport

Bysprinten blir arrangert for 12. gong, og vinnarar i fjor blei Mari Eide og nemnde Klæbo.

I tillegg til Klæbo og Northug kan også arrangøren lokke med namn som Eirik Brandsdal, Niklas Dyrhaug, Andrew Musgrave, Emil Iversen, Håvard Solås Taugbøl, Katrine Harsem og Tiril Udnes Weng.

I tillegg kjem kombinertlandslaget med blant andre Jarl Magnus Riiber, Magnus Krog og Jørgen Graabak. Også svenske løparar har meldt at dei kjem.

– Endeleg kan vi få duellen som alle har venta på denne sesongen. Johannes var her i fjor og imponerte då han knuste feltet i alle heat og finalen. No er Petter på gang, og kanskje har han tenkt å vise seg fram slik han har gjort i vår, seier Trond Are Rasmussen hjå arrangørane i Helgeland Event.

