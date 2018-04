Johaug: – Endeleg kan eg sitte her og ha eit smil om munnen

sport

Langrennsstjerna brukte auditoriet hos ein av sponsorane sine for å markere at ho har ferdigsona den 18 månader lange utestenginga.

Eit lite hav av pressefolk møtte Johaug då ho opna opp om den tøffe tida etter dopingdommen.

Med seg hadde ho manager Jørn Ernst og trenar Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Endeleg skal eg få sitte her og ha eit smil om munnen. Det har vore pressekonferansar der det ikkje akkurat har vore det dei siste to åra. Då eg vakna i dag tidleg kunne eg klappe meg på skuldra og seie at eg er stolt over å ha komme meg gjennom dette. Det har vore 18 månader ute frå organisert idrett, sa Johaug.

Tøff tid

Ho sette vidare ord den tunge tida.

– Eg skal ikkje legge skjul på at det har vore tøffe månader og år og tårer, nedturar på nedturar. Endeleg i dag kan eg få startnummer på brystet igjen. Eg skal få lov til å konkurrere med det norske flagget på brystet. Det er ein dag eg har sett fram til veldig lenge. Trass i nedturane har eg hatt ein enorm motivasjon til å komme tilbake. Eg drøymer her eg sit i dag om å stå øvst på pallen igjen. Det er ein enorm draum eg har. Eg er vanvitig motivert til å legge ned det som må til for å klare det, fortsette Johaug.

Ho takka kjærasten, familien, Mikkelsplass, Ernst og Marit Bjørgen for støtta gjennom ei tung tid.

Ute

Bruk av sårkremen Trofodermin på ein sprokken leppe nokre dagar hausten for halvtanna år sidan, vart det som stoppa karrieren hennar for ein lang periode.

22. august i fjor fekk Johaug den endelege dommen frå Idrettens Valdgiftsrett (CAS). Den var på 16 månaders utestenging frå 18. oktober 2016 til 18. april 2018.

Samtidig vart også draumen om deltaking i Pyeongchang-OL knust vel eit halvår etter at ho måtte sjå Lahti-VM på TV.

Skarverennet neste

Johaug startar i Skarverennet laurdag. Der går ho saman med sponsorar og ikkje i klassen der venninna Marit Bjørgen og eliteløparane deltar.

Johaug er tilbake i renn på snø på Beitostølen i november. Før det skal ho gå fleire konkurransar på rulleski. Den første i Bø i Telemark i juni.

(©NPK)