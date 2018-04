Fifa opnar rasismesak mot Russland

sport

Fifa har etterforska skuldingane om at tilskodarar skal ha komme med rasistiske ytringar i ein landskamp mellom Russland og Frankrike i mars. No har dei bestemt seg for å opne sak mot russarane.

– Rasisme høyrer ikkje heime på ei fotballbane. Vi bør ta affære saman på eit europeisk og internasjonalt nivå for å stoppe uakseptabel oppførsel, tvitra Frankrikes idrettsminister Laura Flessel.

Det er ikkje første gong russisk fotball blir skulda for rasisme. Russarane har i årevis slite med at publikum lagar apelydar mot farga spelarar.

Manchester United-stjerna Paul Pogba var blant spelarane som skal ha blitt møtt med apelydar frå tribunen i kampen som vart spelt i St. Petersburg.

