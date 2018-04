Spanske medium gir Barcelona hard medfart

sport

Barcelona leidde 4–1 etter det første kvartfinaleoppgjeret mot Roma, men rota bort leiinga og vart slått ut av turneringa. 3-0-sigeren til italienarane fekk spanske journalistar til å spisse pennen. Fleire spanske aviser kallar det for «eit kolossalt nederlag» for Barcelona.

Barcelona-avisa Sport sørgjer over nederlaget med ei svart framside, der avisa konstaterer at det ikkje finst nokon unnskyldningar for Barcelonas fiasko.

Avisa El Periódico kalle kampen «ein katastrofe av kolossale dimensjonar» og meiner tapet er eit svik frå Barca-trenar Ernesto Valverde.

– Feilen var Valverde, konstaterer avisa og peikar på den konservative strategien til trenaren.

– Har det verka før, vil det verke igjen, var Valverdes melodi. Men laget spelte ikkje slik det pleier, det spelte mykje dårlegare, og planen gjekk i vasken, skriv El Periódico.

Dei skriv også at Barcelonas spelestil var prega av aktløyse, passivitet og dovenskap.

Langar ut mot Messi

Spanias største sportsavis Marca rettar kritikken mot stjernespelar Lionel Messi.

– Messi forsvann i kvartfinalen, skriv Marca.

– Messi fekk ein kveld som skal bli vond å gløyme. Argentinaren, som har hatt ein imponerande sesong heilt til han var i Roma, forsvann i kvartfinalen. Han skapte ikkje dei farlege situasjonane han pleier for motstandarane.

Avisa listar opp dei ni gongene Messi og Barcelona har roke ut av kvartfinalen sidan 2007.

Madrid-avisa AS tolkar nederlaget som at Barcelona har hatt for mykje fokus på Messi og ikkje laget som heilskap.

– Verdens beste spelar klarte ikkje trekke lasset åleine, skriv AS.

– Presterer ikkje Messi, presterer heller ikkje laget. Når Messi ikkje klarte å gjere nokon forskjell for tredje sesong på rad i ein kvartfinale, klarte ikkje laget finne andre krefter, skriv avisa.

(©NPK)