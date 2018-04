Sverige tok VM-gull i curling

sport

– I år var det vår tur, sa skip Niklas Edin.

– Vi har spelt bra heile veka og bygd opp spelet til ein bra finale. Det er heilt utruleg! sa Edin i sigersintervjuet med SVT.

Sverige tapte for Canada i VM-finalen for eitt år sidan. I OL-finalen i Pyeongchang vart det finaletap for USA.

– Eg er veldig glad for denne sigeren. Det har vore ei stor veke i Las Vegas. Det skal mykje til å toppe denne opplevinga. Det er også nokre på laget som ikkje har vunne VM tidlegare, og dette kjennest ekstra godt etter tapet i VM-finalen sist og i OL, sa Niklas Edin.

Noreg tapte kvartfinalen 5–7 mot Sør-Korea og vart nummer fem i VM i år.

