Skiforbundet vil bruka den store kompetansen til Bjørgen

Bjervig, som er marknads- og administrasjonssjef i Norges Skiforbund, legg samtidig ikkje skjul på at han håpar norsk langrenn kan få glede av den store erfaringa og kunnskapen til langrennsdronninga når ho no legg opp.

– Det blir heilt klart eit tomrom etter Marit, og så får vi håpa at vi kan få sparra litt med henne og få bruka kompetansen hennar til å utvikla andre skiløparar til å koma opp på det nivået ho er på, seier Bjervig til NTB.

– Kva slags rolle ser du for deg Bjørgen i?

– Eg har ikkje nokon tankar om det, men Marit som lagspelar har vore det viktigaste for norsk skiidrett. Resultata hennar er sjølvsagt også fantastiske, men Marit som limet i skiforbundet er uunnverleg, svarar Bjervig.

Kunnskap og kompetanse

Både han og landslagssjef Vidar Løfshus varslar at Bjørgen no skal få tid til å fordøya avgjerda om å avslutta karrieren og kvila ut. Deretter kjem det ei tid for å snakka med 38-åringen om framtida.

– Eg tenkjer først og fremst at norsk idrett skal få gleda av Marit, og samtidig veit eg at ho har masse kunnskap og kompetanse som norsk langrenn forhåpentlegvis får glede av, seier Løfshus til NTB – og held fram:

– Vi har eit leiarutviklingsprogram i skiforbundet, og forhåpentlegvis klarar vi å guida Marit inn mot det. Det handlar om å få fram kvinnelege leiarar og trenarar.

– Det er ingen tvil om at de skal bruka Bjørgen til noko i framtida?

– Det håper eg, men det skal ho sjølvsagt få velja sjølv. Samtidig er vi dårlege i norsk idrett dersom vi ikkje klarar å få hanka inn både henne og Ole Einar Bjørndalen, seier Løfshus.

Gallionsfigur

Bjervig er tydeleg på at norsk langrenn misser ein gallionsfigur når medaljegrossisten Bjørgen laurdag går sitt aller siste skirenn på toppnivå.

– Marit er symbolet på norsk langrenn. Ho kom inn på lag den gongen eg sjølv var aktiv. Ho har trent, arbeidd hardt, gjort dei rette tinga og vore ein lagbyggjar. Ho har vore det store limet i norsk langrenn og navet i landslagssatsinga, seier marknads- og administrasjonssjefen.

– Kva betyr det kommersielt for forbundet å mista Bjørgen?

– Det er vanskeleg å vurdera, men det er ingen tvil om at ho har vore viktig. Ho har vore med på å forma det samla forbundet slik det står no. Dei verdiane ho har sett fotavtrykket på, håpar eg vi klarar å forvalta vidare, seier Bjervig.

Laurdag ventar det nye Bjørgen-hyllestar under NM i Alta. Då er 38-åringen favoritt til å ta det 26. og truleg siste NM-gullet i karrieren.

