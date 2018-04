Langrennsdronninga Marit Bjørgen legg opp

sport

Fredag gjekk ho inn til sitt 25. NM-gull under femkilometeren i Alta.

Bjørgens siste renn som aktiv langrennsløpar blir etter planen tremil laurdag under NM i Alta.

– Dette er ein prosess som har gått over lengre tid, og eg trudde at det skulle bli enklare å fortelje om det enn det har vore, sa Bjørgen mens tårene rann i intervjuet med NRK.

– Det er NM, det er Ski-Noreg og det er alt. Det er ein epoke som er over. Det har vart i 20 år og over halve livet mitt. Det er spesielt å stå her å fortelje at det er over, sa Bjørgen.

Ho fortel at ho meir eller mindre hadde tatt avgjerda før denne sesongen kom i gang.

– Eg kjenner at eg ikkje har den motivasjonen som trengst for å gi 100 prosent ein sesong til, derfor vel eg å legge opp. Eg har også ein gut heime som skjønnar meir, og då er valet enkelt, sjølv om det er sjølvsagt er veldig emosjonelt å stå her å seie det etter 20 år i familien Ski-Noreg. Men no har eg lyst til å bruke meir tid saman med Marius og familien, sa Bjørgen.

Bjørgen fortalde også at ho syntest det var tøft å fortelje til landslagskameratane at det var over torsdag kveld.

– Eg har hatt eit fantastisk skiliv, og det er mange som står bak det eg har oppnådd.

Marit Bjørgen er tidenes mestvinnande vinterolympiar og langrennsløpar.

Under OL i Pyeongchang tok Bjørgen sitt åttande OL-gull og passerte Ole Einar Bjørndalen som den mestvinnande vinterolympiaren. Totalt har ho vunne åtte gull, fire sølv og tre bronsemedaljar.

Ho avslutta den olympiske karrieren med to gull, eitt sølv og to bronse.

Stor karriere

Marit Bjørgen har ein mektig karriere bak seg. Ho stoppa på 114 verdscupsigrar og totalt 184 pallplassar i verdscupen.

38-åringen tok sin første verdscupsiger i Düsseldorf i oktober 2002. Den siste verdscupsigeren kom i Falun i mars.

Bjørgen tok sin første NM-medalje i Steinkjer i 2001, og like etter debuterte ho i VM-samanheng i Lahti.

Den første OL-medaljen kom i Salt Lake City med stafettsølv i 2002. Det første gullet i OL-samanheng kom i OL i Vancouver.

Vart mamma

Bjørgen har også 18 VM-gull og 25 NM-gull. Det første VM-gullet tok ho i Val di Fiemme i 2003. I sitt siste VM i Lahti tok Bjørgen heile fire gull.

2. juledag i 2015 vart Marit Bjørgen og sambuar Fred Børre Lundberg foreldre til Marius. Det gjorde at langrennslivet vart litt meir komplisert å planleggje. Bjørgen har sidan i fjor erkjent at det er blitt tyngre å motivere seg, men har heilt til det siste halde moglegheita open for deltaking i VM i Seefeld i 2019.

Det blir det ikkje noko av.

NM-dagane i Alta blir hennar siste som aktiv skiløpar.