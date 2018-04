Falla trur Bjørgen tok det rette valet

sport

– Eg trur det er bra for henne å ha tatt eit val no, og eg trur det er det rette valet, seier Maiken Caspersen Falla til NTB om at langrennsdronninga Marit Bjørgen no legg opp.

Falla seier dei andre langrennsjentene fekk vite om nyheita torsdag kveld, og at det kjennest emosjonelt.

– Ho har jo vore ein del av same kvardag i mange år. Eg vart jo på lag med Marit i 2010, ho har alltid vore der, eit forbilde. No skal ho ikkje vere der meir, så det blir veldig rart og spesielt. No må jobbe saman som lag for å klare å ta over den posisjonen Marit har hatt.

– Kva posisjon har ho hatt?

– Ho er ei stødig dame med begge beina godt planta på bakken. Ei som alltid er der og som alltid stiller opp. Ho har vore flink til å gjere kvardagen trivelegare, seier Falla som trur Therese Johaug tar over rolla som «hønemor» for laget.

– Eller Astrid (Uhrenholdt Jacobsen), ho har jo alltid vore litt «hønemor» ho også. Så det blir vel ein av dei.

(©NPK)