Curling-VM: Noreg sikra semifinale-playoff med siger over Nederland

Skottland og Sverige har allereie ni sigrar og har sikra seg semifinaleplass. Dei fire neste laga på tabellen skal spele utslagskampar om dei to siste semifinaleplassane, og den sjansen har Noreg sikra seg allereie før den siste kampen mot Sør-Korea.

Kampen mot Nederland i Las Vegas opna jamt, og det stod 2–2 etter fem omgangar. Noreg tok to poeng i den sjette omgangen, men Nederland slo tilbake med tre poeng i den neste og leidde 5–4.

I åttande omgang fekk Walstad og co. endå ein gong to poeng. Då Nederland berre fekk eitt poeng i niande omgang, heldt det med det same for Noreg i den avgjerande.

Før siste kamp står Noreg med sju sigrar og fire tap. Saman med Noreg er Canada klare for utslagskampar om dei to siste semifinaleplassane. Sveits, Sør-Korea og Russland kjempar om dei to siste plassane.

Ved sida av Walstad består det norske laget av Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten og Markus Høiberg.

