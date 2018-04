– Glad for å kunne bidra

sport

Det seier Marius Hagen som kom rett frå treningsleir i London og treningskamp mot Molde, og til Eid for å arrangere Elitedag for fotballinteresserte ungdomar. Medan dei fleste andre kunne nyte påskesola ute, brukte han skjærtorsdag til dei siste førebuingar. Som Fjordabladet har meldt tidlegare vart Elitedagen fullbooka i løpet av det første døgnet.

– Det er utruleg kjekt å få bra respons når ein jobbar hardt for noko, seier initiativtakar og arrangør Marius Hagen. Då Elitedagen vart fylt opp i rekordfart, heiv han seg rundt og klarte på kort tid å få på plass tre nye instruktørar, og kunne med det ta inn 10 fleire deltakarar.

Kick off

Elitedagen fekk ei flott profesjonell opning. Ein svært entusiastisk Magne Johnny Krumsvik sto for ein inspirerande og ikkje minst tankevekkande «kick off». I tillegg til å inspirerer deltakrane var Krumsvik også sentral i tilrettelegginga av arrangementet.

Trene best

Elitedag er eit tilbod til ungdom i alderen 11–19 år og som har lyst å utvikle seg til å bli betre fotballspelar, både i form av det ein gjer på fotballbana, men også utanfor bana. Elitedagen har som mål at kunnskapen, motivasjonen og eigentreninga til deltakarane skal bli betre.

– Dei som kjem langt driv med eigentrening. Uansett idrett. Det er ikkje nok med fellestreningar i veka. Men kva skal ein gjere på dei eigentreningane? Korleis skal ein trene? Korleis planlegg ein veka? Det viktigaste er å ha det kjekt. Men det er og kjekt å gjere noko med kvalitet. Å definere kvalitet eller kva som er bra eller dårleg er vanskeleg. Det vil finnast tusen ulike meiningar. Det alle er einige om er at dei som trenar best, blir best, seier Marius Hagen som for tida spelar for Hødd.

Instruktørane

Arrangøren hadde fått på plass eit imponerande lag med instruktørar. Marius Hagen har etter kvart skapt eit stort nettverk og gode relasjonar som kom til nytte når han skulle rekruttere trenarar til Elitedagen.

–Eg set utruleg stor pris på instruktørgjengen som tek seg tid til å vere med på denne dagen, midt i Påskeferien! Alle gjorde ein fantastisk innsats, og det var kjekt å få til dette saman. Instruktørane var: Dagmund Evebø – tidlegare toppspelarutviklar i ÅFK. Bjørn Totland, trenar for Førde sitt A-lag. Rafa Roldan Bermudez, fysikktrenar for Hødd sitt A-lag. Tom Malins, spelarutviklar i Hødd. Ole Monrad Alme, keeper i Hødd. Stig Herman Hagen. Alexander Hovdevik, keeper for Byåsen. Camilla Ervik, spelar for Sandviken i toppserien for kvinner. Eivind Heggen. Halgeir Sandal, trenar i Eid IL.

– I tillegg stilte dei lokale A-lagsspelarane for Eid, Kristian og Simen Lefdal stilte som fadrar for deltakarane. Bjørn, Synne, Reidun, Ann-Serine og Sara Amalie (6 år) sytte for mat og drikke til deltakarane.

Lærerikt

–Ein veldig lærerik og spennande dag. Ekstra stas at tanta mi, Camilla Ervik, som starta fotballkarrieren sin i Eid IL slik som Marius, var med på å gjere denne dagen og fotballen enda meir motiverande både for jenter og gutar! Kult!, sa Julian Ervik Hansen (13 år).

Ny Elitedag

Planlegginga for ny Elitedag for fotballinteresserte ungdomar er allereie i gong. Marius Hagen håpar på å få til ei samling på Stad, allereie til sommaren. Også på denne samlinga stiller han med eit solid instruktørlag, der mellom andre Alexander Straus allereie har meldt at han stiller. Straus har erfaring frå både Strømsgodset og landslaget, og trenar til dagleg Sandviken i toppserien. Det blir også ny Elitedag på Eid etter kvart.