Northug-show då Lillehammer vann NM-sprinten

Bærums Verk (Aleksander Emil Dyrberg Ek og Sindre Bjørnestad Skar) tok sølvet på lagsprinten, mens Røa (Martin Johnsrud Sundby og Andrew Musgrave) kapra bronsen.

Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl gjekk Lillehammer inn til gull i Alta. Petter Northug passerte Martin Johnsrud Sundby og sende veslebror Even ut i teten, men Even Northug fekk det for tungt. Strindheim blei til slutt nummer seks.

– Det var veldig artig å gå her. Kjekt å gå i ei artig lagsprintløype, sa Petter Northug til NRK.

– Even hadde nok ikkje ein superdag. Håpar han kjem sterkare tilbake. Håpar han tek nye steg i åra som kjem, la trønderen til.

Ordknapp

– Kva tenkjer du om framtida?

– Vi får sjå. No skal eg først gjera meg ferdig med året og evaluera. No konsentrerer eg meg om det som står att, sa han.

– Korleis har sesongen vore, synest du?

– Sesongen har vore elendig. Vi får sjå kva som skjer.

Northug letta litt på sløret rundt dialogen med Skiforbundet.

– Dialogen er bra. No er det kjærleik. Vi har ein liten flørt. Det kan jo enda i noko bra, sa han.

– Men vi får ta det når den tida kjem, la han kjapt til.

Pigg

Northug var uansett godt nøgd med å visa seg fram i Alta-løypene.

– Artig å kriga litt igjen. Kanskje eg går i morgon også. Grunnlaget er litt tynt, men skal ta det som god trening i alle fall.

Petter Northug viste seg fram på etappane sine torsdag. Trønderen, som framleis ikkje har avklart framtida, såg piggare ut enn på lenge.

Byåsen-duoen Johannes Høsflot Klæbo og Fredrik Riseth var tippa å kjempa i toppen, men eit Riseth-fall på den siste runden hans knuste håpet om ei topplassering.

